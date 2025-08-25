Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Manche Arten sind vom Aussterben bedroht“: Langenleuba-Oberhain ist ein Paradies für seltene Sittiche und Finken

In Penig tummeln sind allerhand seltene und ungewöhnliche Vögel, darunter Ziegensittiche, die durch Mutationen eine gelbe Farbe haben.
In Penig tummeln sind allerhand seltene und ungewöhnliche Vögel, darunter Ziegensittiche, die durch Mutationen eine gelbe Farbe haben.
Rochlitz
„Manche Arten sind vom Aussterben bedroht“: Langenleuba-Oberhain ist ein Paradies für seltene Sittiche und Finken
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den Volieren von Jens Hofmann flattern über 80 Vögel. Darunter sind Arten, die auf der Roten Liste stehen. Der Vogelzüchter hat vor allem ein Faible für australische Arten.

Bei Familie Hofmann aus dem Peniger Ortsteil Langenleuba-Oberhain gibt es das ganze Jahr über Nachwuchs. Doch wenn dieser geschlüpft ist, müssen die Jungtiere mithilfe ihrer Eltern über die Runden kommen. Eine Handaufzucht kommt für Jens Hofmann nicht infrage, da die Vögel sonst zu sehr an den Menschen gewöhnt wären. Der Peniger züchtet...
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
14.08.2025
3 min.
Noch eine Baustelle für Penig: Stadt und Zweckverband sanieren Beethovenstraße
Die Beethovenstraße in Penig ist schon lange eine Buckelpiste. Nun wird sie saniert.
Penig investiert mehr als 200.000 Euro in die Beethovenstraße. Die Zusammenarbeit mit dem Zweckverband verspricht Vorteile. Die Stadt nimmt die Fahrbahn in Angriff, der Zweckverband die Kanäle.
Julia Czaja
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
15.08.2025
4 min.
Erst zu, dann wieder auf: Geheimnisvolle Barrieren in der Peniger Sandstraße
Ein Teil der Sandstraße bei Obergräfenhain wurde mit Betonteilen abgesperrt. An den Einfahrten zur Sandstraße gab es hingegen keinen Hinweis auf die Sperrung.
Rätselhaft: Der Weg, der Langenleuba-Oberhain und Himmelhartha verbindet, war plötzlich durch massive Betonwände gesperrt. Nun sind die Barrieren wieder geöffnet. Was steckt dahinter?
Julia Czaja
13:28 Uhr
2 min.
Haus bauen im Erzgebirge: Wolkenstein lädt zu Info-Veranstaltung im Baugebiet Hüttenbach
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing ist am Freitag mit vor Ort.
Noch sind viele Flächen frei, doch erste Grundstücke sind verkauft. Am Freitag erhalten Bauinteressierte Details zu Grundstücken, Hausbau und Infrastruktur.
Mike Baldauf
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
Mehr Artikel