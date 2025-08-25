„Manche Arten sind vom Aussterben bedroht“: Langenleuba-Oberhain ist ein Paradies für seltene Sittiche und Finken

Rochlitz
In den Volieren von Jens Hofmann flattern über 80 Vögel. Darunter sind Arten, die auf der Roten Liste stehen. Der Vogelzüchter hat vor allem ein Faible für australische Arten.
Bei Familie Hofmann aus dem Peniger Ortsteil Langenleuba-Oberhain gibt es das ganze Jahr über Nachwuchs. Doch wenn dieser geschlüpft ist, müssen die Jungtiere mithilfe ihrer Eltern über die Runden kommen. Eine Handaufzucht kommt für Jens Hofmann nicht infrage, da die Vögel sonst zu sehr an den Menschen gewöhnt wären. Der Peniger züchtet...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.