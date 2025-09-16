Mehr als 300 Rassekaninchen in Rochlitz

Am Wochenende lädt der Kreisverband Mittweida zur Kaninchenschau nach Rochlitz ein - erneut unter freiem Himmel am Schloss.

Am Fuß von Schloss Rochlitz sind am Wochenende erneut Rassekaninchen unter freiem Himmel zu sehen. Auf dem Gelände am Sörnziger Weg ist es dieses Mal die 27. Rassekaninchenjungtierschau mit 305 gemeldeten Tieren, die bereits am Freitag bewertet werden. „Eine Nummer kleiner als zur großen Freiluftschau im August, aber mit guter Beteiligung...