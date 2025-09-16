Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Deutsche Riesenschecke und Zwergschecke zur Schau im August in Rochlitz.
Deutsche Riesenschecke und Zwergschecke zur Schau im August in Rochlitz. Bild: Falk Bernhardt
Deutsche Riesenschecke und Zwergschecke zur Schau im August in Rochlitz.
Deutsche Riesenschecke und Zwergschecke zur Schau im August in Rochlitz. Bild: Falk Bernhardt
Rochlitz
Mehr als 300 Rassekaninchen in Rochlitz
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Wochenende lädt der Kreisverband Mittweida zur Kaninchenschau nach Rochlitz ein - erneut unter freiem Himmel am Schloss.

Am Fuß von Schloss Rochlitz sind am Wochenende erneut Rassekaninchen unter freiem Himmel zu sehen. Auf dem Gelände am Sörnziger Weg ist es dieses Mal die 27. Rassekaninchenjungtierschau mit 305 gemeldeten Tieren, die bereits am Freitag bewertet werden. „Eine Nummer kleiner als zur großen Freiluftschau im August, aber mit guter Beteiligung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
5 min.
Deutschlands größte Freiluftschau: Mehr als 1000 Rassekaninchen in Rochlitz zu sehen
Dieses Burgunderkaninchen begeisterte am Donnerstag in Rochlitz auch Preisrichter Holger Bierschenk aus Kassel.
Von Freitag bis Sonntag zeigen Züchter ihre Jungtiere am Fuß von Schloss Rochlitz, auch Häsinnen mit Wurf. Zum Sörnziger Weg kommen nicht nur Experten. Das sind die Tipps für Neulinge und Familien.
Falk Bernhardt
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
08:55 Uhr
2 min.
Simeone reagiert auf Rote Karte: "Können auch wütend werden"
Gilt als emotional: Diego Simeone, Trainer von Atlético Madrid.
Kurz nach dem entscheidenden Treffer für Liverpool sieht Diego Simeone die Rote Karte. Ein Fan hatte den Trainer von Atlético Madrid provoziert.
08:52 Uhr
2 min.
Roche kauft US-Biotechfirma 89bio in Milliardendeal
Pharmakonzern Roche übernimmt die US-Biotechfirma 89bio. (Archivbild)
Der Schweizer Pharmariese greift tief in die Tasche: Was steckt hinter dem Milliardenkauf von 89bio – und warum gilt ein Wirkstoffkandidat der Amerikaner als Hoffnung bei Lebererkrankungen?
23.08.2025
3 min.
Kaninchenzucht ist auch etwas für Teenager: Geschwister aus Stein zeigen ihre Tiere bei großer Schau in Rochlitz
Ronja und Hugo Heilmann aus Stein züchten Kaninchen.
Ronja und Hugo Heilmann müssen zweimal täglich füttern, damit sich ihre Kaninchen prächtig entwickeln. Der Einsatz der Jugendlichen hat sich jetzt ausgezahlt.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel