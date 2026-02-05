Melanie Bischof: Warum die Arbeit im „Neuen Anker" in Geringswalde ihr Traumjob ist

Melanie Bischof krempelte ihr Berufsleben noch einmal um und fand damit ihre Passion. Sie ist Teil einer Einrichtung, die das 15-jährige Bestehen begeht.

Sie möchte nirgendwo anders sein. Und das merkt man der Geringswalderin deutlich an. Melanie Bischof arbeitet seit zehn Jahren als Betreuungskraft in der DRK-Tagespflege „Neuer Anker“ an der Altgeringswalder Straße in Geringswalde. Die Einrichtung begeht am 6. Februar ihr 15-jähriges Bestehen. Der Zulauf ist ungebrochen, inzwischen werden... Sie möchte nirgendwo anders sein. Und das merkt man der Geringswalderin deutlich an. Melanie Bischof arbeitet seit zehn Jahren als Betreuungskraft in der DRK-Tagespflege „Neuer Anker“ an der Altgeringswalder Straße in Geringswalde. Die Einrichtung begeht am 6. Februar ihr 15-jähriges Bestehen. Der Zulauf ist ungebrochen, inzwischen werden...