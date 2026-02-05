MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Melanie Bischof (l.) arbeitet seit zehn Jahren im „Neuen Anker“. Mit der 100-jährigen Christa Böttger verbindet sie ein herzliches Verhältnis.
Melanie Bischof (l.) arbeitet seit zehn Jahren im „Neuen Anker“. Mit der 100-jährigen Christa Böttger verbindet sie ein herzliches Verhältnis. Bild: Marion Gründler
Melanie Bischof (l.) arbeitet seit zehn Jahren im „Neuen Anker“. Mit der 100-jährigen Christa Böttger verbindet sie ein herzliches Verhältnis.
Melanie Bischof (l.) arbeitet seit zehn Jahren im „Neuen Anker“. Mit der 100-jährigen Christa Böttger verbindet sie ein herzliches Verhältnis. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Melanie Bischof: Warum die Arbeit im „Neuen Anker" in Geringswalde ihr Traumjob ist
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Melanie Bischof krempelte ihr Berufsleben noch einmal um und fand damit ihre Passion. Sie ist Teil einer Einrichtung, die das 15-jährige Bestehen begeht.

Sie möchte nirgendwo anders sein. Und das merkt man der Geringswalderin deutlich an. Melanie Bischof arbeitet seit zehn Jahren als Betreuungskraft in der DRK-Tagespflege „Neuer Anker“ an der Altgeringswalder Straße in Geringswalde. Die Einrichtung begeht am 6. Februar ihr 15-jähriges Bestehen. Der Zulauf ist ungebrochen, inzwischen werden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
4 min.
Geringswaldes Bürgermeisterin macht Geburtenknick zu schaffen
Bürgermeisterin Sandra Fischer, inzwischen fast vier Jahre im Amt, ist längst im Rathaus angekommen.
Mit Spannung erwartet Geringswalde die Wiedereröffnung des historischen Freibades nach aufwendiger Sanierung. Andere Entwicklungen treiben Stadtchef Sandra Fischer die Sorgenfalten auf die Stirn.
Marion Gründler
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
21:45 Uhr
4 min.
Blitzeis legt Flughafen BER lahm - Massencrash auf A10
Am Flughafen BER starten und landen aktuell vorerst keine Maschinen mehr.
Am Flughafen BER dürfen keine Maschinen mehr starten oder landen. Auch Straßen und Autobahnen sind in Brandenburg und Berlin spiegelglatt. Eine Folge. Ein Massencrash.
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
29.01.2026
3 min.
Geringswalder Gemeindewehrleiter setzt sich für neue Einsatzkleidung ein
Vor einem Jahr übernahm John Thieme das Amt des Gemeindewehrleiters für Geringswalde.
Seit einem Jahr trägt John Thieme Verantwortung für die Gemeindewehr. Das Amt ist durchaus ambitioniert, wie der 40-Jährige inzwischen weiß. Thieme spricht über bürokratische Herausforderungen und das zähe Geschäft um Fördermittel, ohne die nichts geht.
Marion Gründler
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
Mehr Artikel