Messerangriff in Rochlitz: Tatverdächtiger ist psychisch auffällig

Nach der Tat, bei der vor einem Supermarkt in Rochlitz zwei Menschen verletzt wurden, sitzt ein Beschuldigter in Haft. Zu dem 23-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft nun neue Details bekanntgegeben.

Ein 18-Jähriger und eine 59-Jährige sind am Abend des Gründonnerstags vor dem Aldi-Markt an der Geithainer Straße in Rochlitz lebensbedrohlich durch Messerstiche verletzt worden. Tatverdächtiger ist ein 23-jähriger Deutscher, der sich aktuell in Untersuchungshaft befindet. Ermittelt wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.