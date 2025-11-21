Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gegen den 24-Jährigen, der im April auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Rochlitz zwei Menschen niedergestochen hat, hat der Prozess am Landgericht Chemnitz begonnen.
Gegen den 24-Jährigen, der im April auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Rochlitz zwei Menschen niedergestochen hat, hat der Prozess am Landgericht Chemnitz begonnen. Bild: Harry Haertel
Der Tatort kurz nach dem Messerangriff: Der Bereich ist mit Polizeiband abgesperrt. Am Boden liegen Kleidungsstücke.
Der Tatort kurz nach dem Messerangriff: Der Bereich ist mit Polizeiband abgesperrt. Am Boden liegen Kleidungsstücke. Bild: EHL/Dietmar Thomas/Archiv
Einen Tag nach der Messerattacke herrschte auf dem Parkplatz wieder Normalität.
Einen Tag nach der Messerattacke herrschte auf dem Parkplatz wieder Normalität. Bild: Mario Hösel/Archiv
Update
Rochlitz
Messerattacke in Rochlitz: Opfer schildert vor Landgericht brutalen Angriff
Redakteur
Von Alexander Christoph
Anhören
0:00 Anhören

Monate nach dem schockierenden Messerangriff auf dem Aldi-Parkplatz in Rochlitz erzählt eine Frau, wie die Tat eines 24-Jährigen ihr Leben für immer veränderte. Im Gerichtssaal herrscht Stille.

Es hätte jeden treffen können, damals am 17. April. Das ist nach dem ersten Prozesstag klar. Seit Freitag muss sich der Messerstecher von Rochlitz vor dem Landgericht Chemnitz verantworten. Die gravierendsten Vorwürfe: versuchter Mord, Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz.
