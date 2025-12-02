Methauer Agro AG forciert Energiegewinnung aus Gülle

1700 Milchkühe liefern täglich 140 Kubikmeter Gülle, aus der die Methauer Agro AG nun grünen Strom für die Region erzeugt.

Vor zwei Jahrzehnten noch innovativ und hocheffizient, stößt die Biogasanlage der Methauer Agro AG an ihre Grenzen. Nun soll das System erweitert werden. Die Gemeinderäte gaben jüngst dem Projekt grünes Licht.