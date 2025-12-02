Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Daniel Näther steht an der gasdichten Haube der bestehenden Anlage.
Daniel Näther steht an der gasdichten Haube der bestehenden Anlage. Bild: Marion Gründler
Daniel Näther steht an der gasdichten Haube der bestehenden Anlage.
Daniel Näther steht an der gasdichten Haube der bestehenden Anlage. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Methauer Agro AG forciert Energiegewinnung aus Gülle
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

1700 Milchkühe liefern täglich 140 Kubikmeter Gülle, aus der die Methauer Agro AG nun grünen Strom für die Region erzeugt.

Vor zwei Jahrzehnten noch innovativ und hocheffizient, stößt die Biogasanlage der Methauer Agro AG an ihre Grenzen. Nun soll das System erweitert werden. Die Gemeinderäte gaben jüngst dem Projekt grünes Licht.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.12.2025
2 min.
Einfache DIY-Variante - leuchtender Wand-Weihnachtsbaum
Pflegeleicht, platzsparend und blitzschnell angebracht - ein Weihnachtsbaum aus einer LED-Lichterkette.
Ganz ohne Sägen, Bohren oder Bastelerfahrung können Sie mit wenigen Handgriffen einen leuchtenden Weihnachtsbaum an die Wand zaubern. So gelingt's.
17.07.2025
3 min.
Funkloch in Methau und nur vage Hoffnung auf Besserung
Oftmals müssen sich Mitarbeiter beim Telefonieren weit aus dem Fenster lehnen.
In Sachen Kommunikation ist von der vielzitierten Belebung des ländlichen Raums in der Gemeinde Zettlitz nicht viel zu spüren. Wer aufs Handy angewiesen ist, schiebt Frust.
Marion Gründler
11.11.2025
1 min.
Neues Wohngebiet in der Nähe von Rochlitz: Zettlitz will Platz für Häuslebauer schaffen
Die Zettlitzer Gemeinderäte (Symbolfoto) sprechen jetzt über Ausgaben für das Jahr 2026.
Die Gemeinde Zettlitz investiert in die Zukunft: Neben dem Bau einer Straße in Methau geht es auch um ein neues Baugebiet.
Marion Gründler
02.12.2025
4 min.
Erzgebirgskreis bis ins Jahr 2109 verschuldet – Bürgermeister sagen, was sich ändern muss
 6 Bilder
Ulf Lange (l.) hatte die zahlreichen Bürgermeister aus dem Erzgebirge für den Besuch in Dresden gewinnen können.
Knapp zwei Dutzend OB und Bürgermeister aus dem Erzgebirge haben dem Landtag einen Besuch abgestattet, weil den Kommunen das Wasser finanziell bis zum Halse steht. Gegenüber „Freie Presse“ reden vier Klartext, wo es brennt.
unseren Redakteuren
03.12.2025
8 min.
Tipps für den Kauf: Welcher Weihnachtsbaum passt zu mir?
Ein Weihnachtsbaum mit echten Kerzen - da kommt bei vielen Leuten so richtig Feststimmung auf.
Im Topf kaufen, eine Tanne mieten oder den Weihnachtsbaum einfach selbst zusammenbauen? Es gibt viele Optionen. Was Sie beachten sollten, wenn Sie über Nordmanntanne, Kiefer oder Kunstbaum nachdenken.
Anke Dankers, dpa
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel