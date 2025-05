Mieter aus dem betreuten Wohnen in Rochlitz müssen raus: „Unsere Familie hier zerbricht“

Die Geithainer Straße 28 in Rochlitz wird zum Geisterhaus. Steffi Beier und ihre Nachbarn müssen ihr Zuhause im betreuten Wohnen verlassen. Sie schmerzt vor allem der Verlust der Hausgemeinschaft.

Steffi Beier sitzt auf gepackten Koffern. Einige Möbel sind zwar schon in ihrer neuen Wohnung angekommen, in ihrem bisherigen Zuhause stapeln sich jedoch noch Kisten, Taschen und Küchenzubehör. Ihr Umzug an die Poppitzer Straße geht mit einem weinenden und einem lachenden Auge einher. Wehmut erfasst sie, wenn sie an die Hausgemeinschaft denkt,...