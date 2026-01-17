„Mir Sachsen sin Äggsbärden“: Mundart und Kultur hautnah bei Lesung in Geithain

Rochlitz
Die Autorinnen Ethel Scheffler und Sylke Tannhäuser präsentieren bei ihrer Lesung in der Stadtbibliothek Geithain „Geschichten auf Sächsisch“. Was Gäste erwartet.
Ethel Scheffler und Sylke Tannhäuser präsentieren am Mittwoch, 4. Februar, in der Stadtbibliothek Geithain „Geschichten auf Sächsisch“. Die Lesung beginnt 19 Uhr und steht unter dem Titel „Typisch Sachsen – Mir Sachsen sin Äggsbärden“. Die Autorinnen lesen in sächsischer Mundart und schildern die regionale Lebensart. Die...
