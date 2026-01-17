MENÜ
Die Autorinnen Ethel Scheffler und Sylke Tannhäuser – hier bei einer früheren Lesung – kommen mit „Geschichten auf Sächsisch“ nach Geithain.
Die Autorinnen Ethel Scheffler und Sylke Tannhäuser – hier bei einer früheren Lesung – kommen mit „Geschichten auf Sächsisch“ nach Geithain. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Rochlitz
„Mir Sachsen sin Äggsbärden“: Mundart und Kultur hautnah bei Lesung in Geithain
Von Holk Dohle
Die Autorinnen Ethel Scheffler und Sylke Tannhäuser präsentieren bei ihrer Lesung in der Stadtbibliothek Geithain „Geschichten auf Sächsisch“. Was Gäste erwartet.

Ethel Scheffler und Sylke Tannhäuser präsentieren am Mittwoch, 4. Februar, in der Stadtbibliothek Geithain „Geschichten auf Sächsisch“. Die Lesung beginnt 19 Uhr und steht unter dem Titel „Typisch Sachsen – Mir Sachsen sin Äggsbärden“. Die Autorinnen lesen in sächsischer Mundart und schildern die regionale Lebensart. Die...
