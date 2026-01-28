MENÜ
Die Stadtbibliothek Geithain lädt zur Lesung auf sächsisch.
Die Stadtbibliothek Geithain lädt zur Lesung auf sächsisch.
Rochlitz
Mundart-Lesung in der Bibliothek Geithain: Typisch Sachsen – Geschichten auf Sächsisch
Redakteur
Von Luisa Ederle
Die Sachsen sind „Äggsperten“ (Experten). Wofür, fragen Sie sich? Das erfahren die Besucher bei der Mundart-Lesung in der Stadtbibliothek Geithain.

Am Mittwoch, dem 4. Februar, dürfen sich Freundinnen und Freunde der sächsischen Mundart auf die Lesung „Typisch Sachsen – Geschichten auf Sächsisch“ freuen. Ab 19 Uhr lesen die beiden Leipziger Autorinnen Ethel Scheffler und Sylke Tannhäuser in der Stadtbibliothek Geithain in der Leipziger Straße 17.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
