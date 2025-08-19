Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit dem Handy in die Schule? In der Region gibt es dazu unterschiedliche Regeln – vom generellen Verbot bis zur Erlaubnis in den Pausen für ältere Schüler.
Mit dem Handy in die Schule? In der Region gibt es dazu unterschiedliche Regeln – vom generellen Verbot bis zur Erlaubnis in den Pausen für ältere Schüler.
Rochlitz
Mit dem Handy in die Schule: Wie sich Verbote von Lunzenau bis Frankenberg auswirken
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch ist es in Sachsen den Schulen überlassen, wie und wann Schüler ihre Mobiltelefone nutzen dürfen. Es gibt in der Region schon viele Verbote, aber auch Kritik an den bestehenden Regeln.

Müssen junge Menschen von sozialen Medien ferngehalten werden, und ist das überhaupt noch möglich? Chemnitz macht nun Schlagzeilen, weil ein Schulleiter ein Handyverbot erlassen hat. An der Oberschule am Hartmannplatz findet man nun das „Handyverbot!“ über einem durchgestrichenen stilisierten Smartphone.
