Mit großer Hilfe aus Rochlitz: Kindergarten in Nepal fast fertig

Bei einem Erdbeben wurde ein Kindergarten in einem Bergdorf zerstört. Vier junge Leute geben alles, damit ein neuer gebaut wird. Und viele Sachsen unterstützen mit Spenden.

Das Projekt nimmt immer mehr Gestalt an und in wenigen Wochen soll alles fertig sein: In einem Bergdorf in Nepal entsteht ein Kindergarten, dank der großen Unterstützung aus Rochlitz und Umgebung. Mitinitiatorin Katarina Schlick ist voller Vorfreude: „Wir können es kaum erwarten. Ein gemeinsamer großer Traum geht in Erfüllung“, sagt die...