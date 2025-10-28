Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Grüner Stammtisch und Nabu hatten auch im Herbst 2024 Bäume gepflanzt, damals in Döhlen.
Grüner Stammtisch und Nabu hatten auch im Herbst 2024 Bäume gepflanzt, damals in Döhlen. Bild: M. Hösel/Archiv
Grüner Stammtisch und Nabu hatten auch im Herbst 2024 Bäume gepflanzt, damals in Döhlen.
Grüner Stammtisch und Nabu hatten auch im Herbst 2024 Bäume gepflanzt, damals in Döhlen. Bild: M. Hösel/Archiv
Rochlitz
Mit Spaten und Herz: Helfer für Pflanzaktion in Rochlitzer Region gesucht
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Herbstzeit ist Pflanzzeit: Der grüne Stammtisch hat in der Vergangenheit schon öfter Bäume gepflanzt. Jetzt ist es wieder soweit. Diesmal sind auch neue Mitstreiter mit an Bord.

Die Mitstreiter des grünen Stammtisch aus Rochlitz und die Ortsgruppe des Naturschutzbunds aus Topfseifersdorf wollen in den nächsten Wochen mehrere Pflanzaktionen durchführen. Laut Mike Starke werden am 31. Oktober ab 9.30 Uhr auf der Rochlitzer Muldeninsel neun Buchen gesetzt. „Die neuen Bäume sollen in Zukunft Lebensraum für Tier- und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:23 Uhr
3 min.
Netanjahu ordnet "intensive Angriffe" im Gazastreifen an
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild)
Trotz einer Waffenruhe eskaliert die Lage im Gazastreifen erneut. Nach Berichten über ein Feuergefecht ordnet Israels Premier neue Angriffe in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen an.
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
Von Alexander Christoph
2 min.
23.10.2025
2 min.
Erweiterung der Rochlitzer Grundschule: Klares Signal der Stadt an junge Familien
Meinung
Redakteur
Die Sprüche an dieser Klassenzimmertür stehen sinnbildlich für die neue Lernumgebung.
Lernen und Lehren in Rochlitz wird zum Vergnügen; auch, weil Gruppenarbeiten im Treppenhaus nun der Vergangenheit angehören.
Alexander Christoph
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
21.10.2025
1 min.
Genussmarkt: Rochlitz lädt zum Schlemmen ein
Der Genussmarkt lockt im Herbst – hier ein Foto von 2022 – stets Hunderte nach Rochlitz.
Kulinarische Köstlichkeiten gehören zum Genussmarkt dazu. Aber Rochlitz lockt an dem Tag auch mit viel Kultur in die Innenstadt.
Alexander Christoph
Mehr Artikel