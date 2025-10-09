Mit Video: 1200 Strohballen brennen in Arras: Polizei vermutet Brandstiftung

Ein Großbrand hat sich in der Nacht zum Donnerstag im Geringswalder Ortsteil Arras ereignet. Auf der Anfahrt zum Brandort verunglückte ein THW-Fahrzeug auf der B 175 bei Masten nahe Döbeln. Der Fahrer stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss.

Nächtlicher Großeinsatz in Geringswalde (Mittelsachsen): Gegen 23 Uhr hat die Leitstelle am Mittwoch zahlreiche Feuerwehren zu einem massiven Strohballenbrand im Ortsteil Arras alarmiert. Entlang der Hauptstraße stand eine ungefähr 1200 Ballen lange Reihe neben einem landwirtschaftlichen Betrieb in Flammen – die Ursache ist bislang noch...