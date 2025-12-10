MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
An einer Schule in Döbeln ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.
An einer Schule in Döbeln ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Bild: Symbolfoto: motortion - stock.adobe.com
An einer Schule in Döbeln ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.
An einer Schule in Döbeln ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Bild: Symbolfoto: motortion - stock.adobe.com
Rochlitz
Mit Zaunlatte und Schlagring: Auseinandersetzung an Schule in Döbeln
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An einer Schule in der Thomas-Mann-Straße haben drei 18-jährige Afghanen zwei syrische Jugendliche (16 und 17) angegriffen. Die Polizei kennt den Hintergrund der Auseinandersetzung.

An einer Schule in der Thomas-Mann-Straße in Döbeln haben drei 18-jährige Afghanen am Mittwochvormittag zwei syrische Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren angegriffen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, wurden dabei auch eine Zaunlatte und ein Schlagring eingesetzt. Beide Tatmittel wurden sichergestellt. Die beiden syrischen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:47 Uhr
2 min.
Kia schickt den Stonic gegen T-Roc & Co. ins Rennen
Kia erweitert sein SUV-Angebot und bringt mit dem neuen Kia Stonic einen kantigen Begleiter für Familie und Freizeit auf den Markt.
Bislang gab es ihn nur in großen Exportmärkten wie den USA oder Indien. Doch wenn Kia 2026 die zweite Stonic-Generation bringt, kommt der auch zu uns und zielt auf Autos wie VW T-Roc oder Ford Puma.
09:51 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 11.12.2025
 7 Bilder
Ein Weihnachtsmann in einem fliegenden Schlitten ist in Montreux über den Weihnachtsständen vom Weihnachtsmarkt unterwegs.
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
12.11.2025
1 min.
Erzgebirge: Streit zwischen zwei Männern eskaliert
In Aue ist ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert.
Bei der Auseinandersetzung am Dienstagabend in Aue wurde ein Beteiligter mit einem Gegenstand attackiert und ging verletzt zu Boden.
Holk Dohle
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
12:23 Uhr
1 min.
Döbeln: Polizei zieht um
Für die Polizei in Döbeln steht ein Umzug an.
Am 8. Dezember bezieht das Polizeirevier Döbeln einen neuen Standort. Auch die Telefonnummer ändert sich. Bleibt die Erreichbarkeit des Reviers trotzdem durchgehend gewährleistet?
Holk Dohle
Mehr Artikel