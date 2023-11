Mitnetz pimpt in Rochlitz Stromnetz auf

Das Stromnetz in Rochlitz wird digitaler. Denn der hiesige Netzbetreiber investiert an mehreren Orten in der Stadt in neue Technik.

Neue Technik soll in Rochlitz die Qualität der Stromversorgung verbessern: Vier Trafostationen mit digitaler Technik werden im Auftrag von Mitnetz Strom errichtet. In dieser Woche hievten Mitarbeiter der Beton- und Energietechnik Heinrich Gräper eine zwölf Tonnen schwere Station an ihren Platz an der Geithainer Straße, Ecke... Neue Technik soll in Rochlitz die Qualität der Stromversorgung verbessern: Vier Trafostationen mit digitaler Technik werden im Auftrag von Mitnetz Strom errichtet. In dieser Woche hievten Mitarbeiter der Beton- und Energietechnik Heinrich Gräper eine zwölf Tonnen schwere Station an ihren Platz an der Geithainer Straße, Ecke...