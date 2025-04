Mittelsachsens Tierhalter atmen auf: Überwachungszone nach Geflügelpest aufgehoben

Die Geflügelpest im Landkreis Leipzig ist unter Kontrolle. Die Überwachungszone wird aufgehoben. Das wirkt sich auf Tierhalter in Mittelsachsen aus.

Rund einen Monat hat die Geflügelpest – auch Vogelgrippe genannt – Tierhalter in Mittelsachsen in Atem gehalten. Doch nun können sie wieder zur Normalität zurückkehren. Die Überwachungszone, die Anfang März durch den Landkreis Leipzig eingerichtet wurde und sich auf Orte in Mittelsachsen erstreckte, wird am 2. April aufgehoben. Das...