Mittendrin in Penig: Weltenbummler berichtet von 55 Tagen auf dem Yukon River

Im „Mittendrin“ in Penig erzählt Holger Guse von seinem Abenteuer auf dem Yukon River. Wie verbrachte er 55 Tage in der Wildnis Kanadas?

In der Begegnungsstätte „Mittendrin“ in Penig ist wieder ein besonderer Besucher zu Gast. Am Donnerstag, 27. März, berichtet der Weltenbummler Holger Guse, vielen auch bekannt als Uncle Bob, über seine Reise auf dem Yukon River. Der Fluss entspringt in der kanadischen Provinz British Columbia, fließt durch das nach ihm benannte Territorium...