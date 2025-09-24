Müllsammeln für die Integration: Darum rockt das Modellprojekt in Lunzenau

Rochlitz
Ein Kommentar zur Arbeitspflicht: Wenn Asylbewerber im Park die Hecke schneiden oder andere Arbeiten übernehmen, werden Vorurteile abgebaut. Sie ist ein wichtiger Beitrag zur Integration.
Bei der Arbeitspflicht für Asylbewerber scheiden sich die Geister. Gegner sagen, das sei Ausbeuterei. Flüchtlinge würden als billige Arbeitskräfte missbraucht und reguläre Jobs vernichtet. Auch die Menschenwürde wird ins Feld geführt. Denn die Arbeit hätte Zwangscharakter. Doch so einfach ist es nicht.
