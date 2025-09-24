Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Asylbewerber könnten künftig die Straße fegen.
Asylbewerber könnten künftig die Straße fegen.
Meinung
Rochlitz
Müllsammeln für die Integration: Darum rockt das Modellprojekt in Lunzenau
Redakteur
Von Alexander Christoph
Ein Kommentar zur Arbeitspflicht: Wenn Asylbewerber im Park die Hecke schneiden oder andere Arbeiten übernehmen, werden Vorurteile abgebaut. Sie ist ein wichtiger Beitrag zur Integration.

Bei der Arbeitspflicht für Asylbewerber scheiden sich die Geister. Gegner sagen, das sei Ausbeuterei. Flüchtlinge würden als billige Arbeitskräfte missbraucht und reguläre Jobs vernichtet. Auch die Menschenwürde wird ins Feld geführt. Denn die Arbeit hätte Zwangscharakter. Doch so einfach ist es nicht.
