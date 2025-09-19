Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei sicherte am Freitagmorgen das Berufsschulzentrum in Döbeln ab.
Die Polizei sicherte am Freitagmorgen das Berufsschulzentrum in Döbeln ab. Bild: Justin Kurowski/EHL Media
Die Polizei sicherte am Freitagmorgen das Berufsschulzentrum in Döbeln ab.
Die Polizei sicherte am Freitagmorgen das Berufsschulzentrum in Döbeln ab. Bild: Justin Kurowski/EHL Media
Rochlitz
Nach Drohung auf der Schultoilette: Polizei sichert Berufsschulzentrum in Döbeln ab
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der Toilette wurde ein Schriftzug gefunden. Die Schulleitung informierte die Polizei. Die spricht von „ Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten“.

Aufregung am Freitagmorgen vor dem Beruflichen Schulzentrum (BSZ) in Döbeln in der Thomas-Mann-Straße. Die Polizei ist vor Ort, Gerüchte von einer Bombendrohung machen die Runde. Entdeckt worden war wohl im Vorfeld ein Schriftzug auf einer Toilette. Daraufhin habe die Schulleitung Anzeige erstattet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:00 Uhr
2 min.
Unheilbar erkrankte Zwickauerin kann Familienurlaub an der Ostsee machen
Die Ostsee war schon immer ein Lieblings-Reiseziel für Sandra und Andreas Wittig.
Team der Johanniter-Unfall-Hilfe Werdau hat für Sandra Wittig gesammelt. Wann die 53-Jährige die Reise antreten kann, steht noch nicht fest.
Annegret Riedel
31.07.2025
3 min.
Ermittlungserfolg in Döbeln: Polizei fasst Trio nach Chemikalienalarm in Einkaufsmarkt und Drogerie
Einen Großeinsatz von Rettungskräften gab es am Mittwoch im Kaufland Döbeln.
Nach dem Großeinsatz wegen einer unbekannten Substanz in zwei Geschäften in Döbeln meldet die Polizei einen Ermittlungserfolg. Drei Tatverdächtige wurden dingfest gemacht.
Heike Hubricht
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
12.08.2025
2 min.
Bombendrohung an zwei Plauener Oberschulen: Wie ist der Stand der Ermittlungen?
An der Hufeland-Oberschule hatte es vor einem Jahr eine Bombendrohung gegeben.
Als es im August 2024 an der Friedens- und der Hufeland-Oberschule frühmorgens anonyme Droh-Mails gab, wurden die Häuser sofort geräumt. Sind die Verfasser der E-Mails inzwischen bekannt?
Sabine Schott
12:59 Uhr
5 min.
Sportlerball 2025 im Landkreis Zwickau: Von viel Aufregung, Gratulationen vom Chef und Wiederholungstätern
Bei der Ehrung der Mannschaft des Jahres stand einmal mehr die TSG Rubin Zwickau ganz oben auf dem Podest.
Nach einem Jahr Pause wurden am Samstagabend die Sieger der Sportlerwahl wieder in großem Rahmen bekanntgegeben. Welches sportliche Thema sich durch den Abend zog und welche Idee überraschte.
Anika Zimny
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
Mehr Artikel