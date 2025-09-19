Nach Drohung auf der Schultoilette: Polizei sichert Berufsschulzentrum in Döbeln ab

Rochlitz
Auf der Toilette wurde ein Schriftzug gefunden. Die Schulleitung informierte die Polizei. Die spricht von „ Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten“.
Aufregung am Freitagmorgen vor dem Beruflichen Schulzentrum (BSZ) in Döbeln in der Thomas-Mann-Straße. Die Polizei ist vor Ort, Gerüchte von einer Bombendrohung machen die Runde. Entdeckt worden war wohl im Vorfeld ein Schriftzug auf einer Toilette. Daraufhin habe die Schulleitung Anzeige erstattet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.