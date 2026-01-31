Nach Feuerkatastrophe in Klein Schlaisdorf: Wiederaufbau wird zum Konflikt zwischen Familie und der Stadt Lunzenau

Enrico und Anke Nowak erlebten im November 2025 eine Katastrophe: Ein Brand zerstörte ihr Zuhause in Klein Schlaisdorf. Nun, drei Monate später, gibt es Streit um den Wiederaufbau.

Enrico und Anke Nowak werden den 5. November 2025 nie vergessen. An diesem Tag vernichtete ein Brand ihr Zuhause und sie verloren ihr gesamtes Hab und Gut. Es war der größte Feuerwehreinsatz in Lunzenau im vergangenen Jahr: Rund 70 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen, die in einem Wohnhaus in der Ortslage Klein Schlaisdorf ausgebrochen...