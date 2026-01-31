MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Rochlitz
  • |

  • Nach Feuerkatastrophe in Klein Schlaisdorf: Wiederaufbau wird zum Konflikt zwischen Familie und der Stadt Lunzenau

Familie Nowak verlor ihr Hab und Gut bei einem Brand. Nun wirft sie der Stadt Lunzenau vor, den Wiederaufbau ihres Hauses gestoppt zu haben.
Familie Nowak verlor ihr Hab und Gut bei einem Brand. Nun wirft sie der Stadt Lunzenau vor, den Wiederaufbau ihres Hauses gestoppt zu haben. Bild: Jan Härtel
Im Lunzenauer Ortsteil Klein Schlaisdorf war im November ein Wohnhaus durch einen Brand völlig zerstört worden. Nun gibt es Streit um den Wiederaufbau und um eine Löschwasserzisterne.
Im Lunzenauer Ortsteil Klein Schlaisdorf war im November ein Wohnhaus durch einen Brand völlig zerstört worden. Nun gibt es Streit um den Wiederaufbau und um eine Löschwasserzisterne. Bild: Jan Härtel
Um den Wiederaufbau des Wohnhauses in Klein Schlaisdorf gibt es nun Streit zwischen den Hauseigentümern und der Stadt.
Um den Wiederaufbau des Wohnhauses in Klein Schlaisdorf gibt es nun Streit zwischen den Hauseigentümern und der Stadt. Bild: Jan Härtel
Familie Nowak verlor ihr Hab und Gut bei einem Brand. Nun wirft sie der Stadt Lunzenau vor, den Wiederaufbau ihres Hauses gestoppt zu haben.
Familie Nowak verlor ihr Hab und Gut bei einem Brand. Nun wirft sie der Stadt Lunzenau vor, den Wiederaufbau ihres Hauses gestoppt zu haben. Bild: Jan Härtel
Im Lunzenauer Ortsteil Klein Schlaisdorf war im November ein Wohnhaus durch einen Brand völlig zerstört worden. Nun gibt es Streit um den Wiederaufbau und um eine Löschwasserzisterne.
Im Lunzenauer Ortsteil Klein Schlaisdorf war im November ein Wohnhaus durch einen Brand völlig zerstört worden. Nun gibt es Streit um den Wiederaufbau und um eine Löschwasserzisterne. Bild: Jan Härtel
Um den Wiederaufbau des Wohnhauses in Klein Schlaisdorf gibt es nun Streit zwischen den Hauseigentümern und der Stadt.
Um den Wiederaufbau des Wohnhauses in Klein Schlaisdorf gibt es nun Streit zwischen den Hauseigentümern und der Stadt. Bild: Jan Härtel
Update
Rochlitz
Nach Feuerkatastrophe in Klein Schlaisdorf: Wiederaufbau wird zum Konflikt zwischen Familie und der Stadt Lunzenau
Von Julia Czaja, Jan Härtel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Enrico und Anke Nowak erlebten im November 2025 eine Katastrophe: Ein Brand zerstörte ihr Zuhause in Klein Schlaisdorf. Nun, drei Monate später, gibt es Streit um den Wiederaufbau.

Enrico und Anke Nowak werden den 5. November 2025 nie vergessen. An diesem Tag vernichtete ein Brand ihr Zuhause und sie verloren ihr gesamtes Hab und Gut. Es war der größte Feuerwehreinsatz in Lunzenau im vergangenen Jahr: Rund 70 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen, die in einem Wohnhaus in der Ortslage Klein Schlaisdorf ausgebrochen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.01.2026
3 min.
„Sächsisches Sibirien“ startet durch: Skipiste im Erzgebirge meldet 40 Zentimeter Schnee
Skispaß gibt es derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld zu erleben.
Beste Skibedingungen herrschen derzeit am Hirschkopf in Carlsfeld. Lift, Loipen und Loipenhaus warten auf dem 950 Meter hohen Gipfel täglich auf Besucher – im Februar gibt es eine Schnee-Olympiade.
Eberhard Mädler
31.01.2026
3 min.
„Mein Telefon stand nicht mehr still“: Holzkünstler aus dem Erzgebirge kommt mit Produktion kaum nach
Mirco Dost hat viel zu tun: Mit Leim befestigt er die einzelnen Teile seiner Fichten.
Mirco Dost hat in den vergangenen Monaten so viele Schwibbögen verkauft wie nie zuvor. Nach einem auf Facebook veröffentlichten Video ging die Sache durch die Decke.
Georg Müller
08:04 Uhr
2 min.
Bericht: Rafah-Grenzübergang öffnet für "Probebetrieb"
Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten war fast ein Jahr dicht. (Archivbild)
Nach rund einem Jahr öffnet der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wieder – zunächst nur im "Probebetrieb". Was das für Menschen in dem Küstenstreifen bedeutet.
08:00 Uhr
3 min.
Spahn fordert Tempo bei Reformen
Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) fordert Tempo bei den Reformen. (Archivfoto)
Führende Unionspolitiker sehen das Ansehen der Koalition beim Bürger direkt an mehr Wachstum in Deutschland geknüpft. Daraus müssten jetzt Konsequenzen folgen.
05.12.2025
3 min.
Ein Monat nach dem Großbrand in Lunzenau: Familie bekommt Wiederaufbauhilfe
Das Bild vom 6. November zeigt am Morgen nach dem Brand die Zerstörung.
Anfang November verlor ein Paar in Schlaisdorf sein Wohnhaus. Die Kommune kann nun Spendengeld übergeben. Die Polizei ermittelt indessen weiter. Wurde ein Ofen unsachgemäß betrieben?
Falk Bernhardt
07.11.2025
2 min.
Nach Großbrand in Lunzenau: Hilfsangebote aus ganz Sachsen
Nach dem Großbrand stehen Anke und Enrico Nowak in Lunzenau vor ihrem abgebrannten Anwesen.
Eine Familie in Klein Schlaisdorf bei Lunzenau hat durch ein Feuer ihr Haus verloren. Die Ersatzwohnung ist nun möbliert, die Spendenaktion läuft. Die Polizei ermittelt indessen weiter.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel