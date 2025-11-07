Nach Großbrand in Lunzenau: Hilfsangebote aus ganz Sachsen

Rochlitz
Eine Familie in Klein Schlaisdorf bei Lunzenau hat durch ein Feuer ihr Haus verloren. Die Ersatzwohnung ist nun möbliert, die Spendenaktion läuft. Die Polizei ermittelt indessen weiter.
Nach dem Brand eines Hauses in der Nacht zum Donnerstag in Klein Schlaisdorf bei Lunzenau hat das dort wohnhafte Ehepaar nun eine Ersatzwohnung beziehen können. Diese hatte die Stadt über die Wohnungsbaugesellschaft vermittelt und einen Spendenaufruf gestartet – mit Erfolg.
