Nach Schlägerei auf dem Friedhof in Lunzenau: Polizei ermittelt weiter

Diese Auseinandersetzung in Lunzenau war für Tage Stadtgespräch. Gut drei Monate danach versucht die Polizei noch immer aufzuklären, was in jener lauen Sommernacht passierte.

Dieser Vorfall auf dem Friedhof hatte in Lunzenau für reichlich Gesprächsstoff gesorgt: In einer Sommernacht, es war der 3. August, gerieten zwei Männer kurz vor 4.30 Uhr derart aneinander, dass einer danach schwer verletzt im Krankenhaus behandelt werden musste.