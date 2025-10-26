Nach spektakulärem Unfall bei Erlau: Polizei nennt Details

Bei einem Unfall zwischen Mittweida und Erlau war der 24-jährige Unfallverursacher verletzt worden. Nun ermittelt die Polizei gegen ihn.

Der Unfall zwischen Erlau und Mittweida hatte am Freitag für Aufsehen gesorgt. Am Wochenende nannte die Polizei Details zum Unfallhergang. Demnach war ein 24-jähriger Autofahrer auf der S 200 in Richtung Erlau unterwegs, als er kurz vor 9.30 Uhr in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und mit dem Wagen im Graben mit Wasserdurchlass...