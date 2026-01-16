Nach tragischer Brandnacht in Rochlitz: Einsturzgefahr in der Fischergasse

Nach dem Wohnhausbrand in Rochlitz mit einem Toten dauern die Ermittlungen der Polizei noch an. Die Anliegerstraße ist für den Verkehr gesperrt. Einschränkungen gibt es auch für die nahe Oberschule.

Nach dem Wohnhausbrand am späten Mittwochabend in Rochlitz, bei dem ein Menschenleben zu beklagen war, wird auch der Neujahrsempfang in Rochlitz am Samstag unter den Eindrücken der Brandnacht stehen. Oberbürgermeister Frank Dehne (parteilos) will dabei die Arbeit der Feuerwehr würdigen, die mit großen Einsatz und der Unterstützung von Wehren...