Das Brandhaus in Rochlitz am Freitag. Die Fischergasse ist Fahrzeuge weiterhin nicht passierbar.
Das Brandhaus in Rochlitz am Freitag. Die Fischergasse ist Fahrzeuge weiterhin nicht passierbar. Bild: Jan Leißner
Bild: EHL Media
Am Donnerstag waren das THW aus Döbeln und Reichenbach in Rochlitz gefordert.
Am Donnerstag waren das THW aus Döbeln und Reichenbach in Rochlitz gefordert. Bild: Falk Bernhardt
Das Wohnhaus in Rochlitz – von oben aufgenommen mit einer Wärmebildkamera.
Das Wohnhaus in Rochlitz – von oben aufgenommen mit einer Wärmebildkamera. Bild: Mario Duda/THW
Rochlitz
Nach tragischer Brandnacht in Rochlitz: Einsturzgefahr in der Fischergasse
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Nach dem Wohnhausbrand in Rochlitz mit einem Toten dauern die Ermittlungen der Polizei noch an. Die Anliegerstraße ist für den Verkehr gesperrt. Einschränkungen gibt es auch für die nahe Oberschule.

Nach dem Wohnhausbrand am späten Mittwochabend in Rochlitz, bei dem ein Menschenleben zu beklagen war, wird auch der Neujahrsempfang in Rochlitz am Samstag unter den Eindrücken der Brandnacht stehen. Oberbürgermeister Frank Dehne (parteilos) will dabei die Arbeit der Feuerwehr würdigen, die mit großen Einsatz und der Unterstützung von Wehren...
