MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Brandhaus in Rochlitz am Montag. Die Fischergasse ist für Fahrzeuge weiter gesperrt.
Das Brandhaus in Rochlitz am Montag. Die Fischergasse ist für Fahrzeuge weiter gesperrt. Bild: Falk Bernhardt
Das Brandhaus in Rochlitz am Montag. Die Fischergasse ist für Fahrzeuge weiter gesperrt.
Das Brandhaus in Rochlitz am Montag. Die Fischergasse ist für Fahrzeuge weiter gesperrt. Bild: Falk Bernhardt
Rochlitz
Tragische Brandnacht in Rochlitz: Polizei bestätigt Identität des Toten
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 90-Jähriger ist beim Wohnhausbrand in der Fischergasse in Rochlitz gestorben. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache laufen weiter. Was wir bisher wissen und was nicht.

Der Wohnhausbrand am späten Mittwochabend vor einer Woche in Rochlitz hat ein Menschenleben gefordert. Die Identität der Leiche konnte inzwischen geklärt werden. „Es handelte sich um einen 90-jährigen Bewohner des Brandobjektes“, erklärte Sara Mourão von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Montag. Die Feuerwehr hatte den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
Von Julia Czaja
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Zwei Standorte, ein Team: Ist dies das Erfolgsgeheimnis für ländliche Gaststätten?
Meinung
Redakteur
Anja Lammers betreibt ein ungewöhnliches Gastro-Konzept.
Während Städte von kulinarischer Vielfalt profitieren, drohen ländliche Gegenden gastronomisch zu veröden. Das Konzept der Familie Lammers zeigt, dass es anders geht. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
17:30 Uhr
4 min.
Nach tragischer Brandnacht in Rochlitz: Einsturzgefahr in der Fischergasse
Das Brandhaus in Rochlitz am Freitag. Die Fischergasse ist Fahrzeuge weiterhin nicht passierbar.
Nach dem Wohnhausbrand in Rochlitz mit einem Toten dauern die Ermittlungen der Polizei noch an. Die Anliegerstraße ist für den Verkehr gesperrt. Einschränkungen gibt es auch für die nahe Oberschule.
Falk Bernhardt
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
15.01.2026
7 min.
Mit Video: Feuerwehr im Großeinsatz in Rochlitz – „Das macht was mit einem“
 10 Bilder
Im Dachstuhl des Wohnhauses an der Fischergasse ist der Brand am Mittwochabend ausgebrochen.
Mehr als 85 Feuerwehrleute sind in der Nacht zu Donnerstag zu einem Wohnhausbrand in Rochlitz ausgerückt. Ein Bewohner konnte gerettet werden, für einen weiteren kam jede Hilfe zu spät. Ein Feuerwehrmann schildert seine Eindrücke.
Jan Leißner, Falk Bernhardt, EHL Media
17:40 Uhr
1 min.
Kegeln: VfB Eintracht Fraureuth bringt sein Leistungsvermögen nicht auf die Bahn
Zu wenige Kegel für einen Heimsieg fielen am Samstag beim VfB Eintracht Fraureuth.
Gegen den Deutschen Meister waren die Westsachsen am Samstag nicht chancenlos, doch nur zwei Spieler aus dem Kader konnten überzeugen.
Anika Zimny
Mehr Artikel