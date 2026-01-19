Tragische Brandnacht in Rochlitz: Polizei bestätigt Identität des Toten

Ein 90-Jähriger ist beim Wohnhausbrand in der Fischergasse in Rochlitz gestorben. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache laufen weiter. Was wir bisher wissen und was nicht.

Der Wohnhausbrand am späten Mittwochabend vor einer Woche in Rochlitz hat ein Menschenleben gefordert. Die Identität der Leiche konnte inzwischen geklärt werden. „Es handelte sich um einen 90-jährigen Bewohner des Brandobjektes“, erklärte Sara Mourão von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Montag. Die Feuerwehr hatte den... Der Wohnhausbrand am späten Mittwochabend vor einer Woche in Rochlitz hat ein Menschenleben gefordert. Die Identität der Leiche konnte inzwischen geklärt werden. „Es handelte sich um einen 90-jährigen Bewohner des Brandobjektes“, erklärte Sara Mourão von der Pressestelle der Polizeidirektion Chemnitz am Montag. Die Feuerwehr hatte den...