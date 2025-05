Nach Vorfall mit Softairwaffen in Penig: Polizei ermittelt weiter

In Penig marschierte im März ein Mann mit einer vermeintlichen Maschinenpistole durch die Innenstadt. Das ist der aktuelle Ermittlungsstand.

Das Video in sozialen Netzwerken ließ viele Peniger aufhorchen und Schreckliches vermuten. Denn zwei Männer sind in 23 Sekunden zu sehen, wie sie am Abend des 11. März in Penig die Brückenstraße entlanglaufen, einer dem Anschein nach mit einer Maschinenpistole. Kurz danach folgte die Entwarnung: Einsatzkräfte der Polizei entdeckten nach...