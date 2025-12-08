Nach Wohnhausbrand in Rochlitz: Neunköpfige Familie braucht ein neues Heim

Mitten in Rochlitz stand in der Nacht zum Freitag ein Reihenhaus in Flammen. Ein Bewohner liegt weiter auf der Intensivstation. Die Spendenaktion läuft - die Wohnungssuche gestaltet sich schwierig.

Nach dem Wohnhausbrand in der Innenstadt von Rochlitz, bei dem am Donnerstagabend fünf Menschen zum Teil schwer verletzt worden sind, gibt es für den 18-jährigen Sohn zumindest leichte Entwarnung. „Sein Zustand ist stabil, er liegt aber weiterhin auf der Intensivstation", erklärt dazu Sandy Reichel, eine gute Freundin der Familie. Der...