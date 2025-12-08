Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das betroffene Wohnhaus in Rochlitz am Morgen nach dem Brand.
Das betroffene Wohnhaus in Rochlitz am Morgen nach dem Brand. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas/Archiv
Rochlitz
Nach Wohnhausbrand in Rochlitz: Neunköpfige Familie braucht ein neues Heim
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Mitten in Rochlitz stand in der Nacht zum Freitag ein Reihenhaus in Flammen. Ein Bewohner liegt weiter auf der Intensivstation. Die Spendenaktion läuft - die Wohnungssuche gestaltet sich schwierig.

Nach dem Wohnhausbrand in der Innenstadt von Rochlitz, bei dem am Donnerstagabend fünf Menschen zum Teil schwer verletzt worden sind, gibt es für den 18-jährigen Sohn zumindest leichte Entwarnung. „Sein Zustand ist stabil, er liegt aber weiterhin auf der Intensivstation“, erklärt dazu Sandy Reichel, eine gute Freundin der Familie. Der...
