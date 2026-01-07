Nachfolgerin im Friseursalon in Geringswalde wurde gut 20 Jahre lang eingearbeitet

Rochlitz
In der Garage auf ihrem Grundstück in Dittmannsdorf begann Birgit Weiß 1991 ihre Karriere als Friseurin. Heute, 35 Jahre später, übergibt sie ihren Salon an Katja Paul.
35 Jahre sind genug. Und Zwölf-Stunden-Schichten ebenso. „Ich nutze jetzt die Gunst der Stunde, die mir eine Nachfolgerin beschert“, kündigt Birgit Weiß an. Der Dittmannsdorferin ist dieser Glücksfall wohl bewusst. Und es fällt auch eine Last von der 62-Jährigen ab. Der Salon „Hair by Birgit“ an der Dorfstraße agiert ab sofort mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.