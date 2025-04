Nachts in der Bibliothek: Abenteuer im Dunkeln - Büchereien in Penig, Rochlitz und Mittweida lüften Geheimnisse

Bibliotheken in ganz Deutschland strahlen am 4. April erstmals bundesweit um die Wette: Die „Nacht der Bibliotheken“ lockt Leseratten nach Sonnenuntergang in die Welt der Fantasie.

Der Film „Nachts im Museum“ war ein Kassenschlager. Die Handlung: Alle Ausstellungsstücke im Museum erwachen bei Sonnenuntergang zum Leben und machen dem Museumswärter Larry das Leben schwer. Kurzum: Es gibt jede Menge Überraschungen. Wenn am 4. April die Nacht der Bibliotheken unter dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken“ beginnt,... Der Film „Nachts im Museum“ war ein Kassenschlager. Die Handlung: Alle Ausstellungsstücke im Museum erwachen bei Sonnenuntergang zum Leben und machen dem Museumswärter Larry das Leben schwer. Kurzum: Es gibt jede Menge Überraschungen. Wenn am 4. April die Nacht der Bibliotheken unter dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken“ beginnt,...