Naturidylle Biesern: Graugänse erobern See

Biesern bietet mehr als nur Ruhe: Schwäne beim Liebesspiel und Graugänse mit Nachwuchs.

Die frühere Sandgrube in Biesern ist ein beliebtes Naherholungsgebiet. Badende, Jogger und andere Ausflügler schätzen die Ruhe inmitten der Natur. So kann man beispielsweise am Ufer des idyllisch gelegenen Gewässers unweit von Rochlitz Muscheln finden oder Schwäne beim Liebesspiel beobachten. Die Graugänse sind hier offenbar schon weiter....