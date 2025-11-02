Naturpark Köbe in Penig: Ziervögel in Sicherheit vor Vogelgrippe, Sorge um Enten

Rochlitz
Der Naturpark Köbe in Penig beherbergt viele Vogelarten, doch die Vogelgrippe breitet sich aus. Was bedeutet das für die Tiere in Ostdeutschlands kleinstem Zoo?
Fasane, Enten, Sittiche: Der Naturpark Köbe in Penig, Ostdeutschlands kleinster Zoo, bietet etlichen Vögeln ein Zuhause. Doch in Anbetracht der sich ausbreitenden Vogelgrippe stellt sich die Frage, was mit den Tieren geschieht. Kommen sie früher ins Winterquartier?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.