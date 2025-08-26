Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Tierschützer Robert Sobolewski beim Befestigen der Rampe für Wasservögel.
Tierschützer Robert Sobolewski beim Befestigen der Rampe für Wasservögel. Bild: David Rausch
Tierschützer Robert Sobolewski beim Befestigen der Rampe für Wasservögel.
Tierschützer Robert Sobolewski beim Befestigen der Rampe für Wasservögel. Bild: David Rausch
Rochlitz
Naturschutz im Fokus: Einwohner in Altgeringswalde bauen Entenhaus
Von Marion Gründler
Dichter Wildwuchs und ein eher klappriges Gebilde als Unterkunft für Wasservögel rufen Tierschützer und Anwohner auf den Plan.

Jetzt wirkt er wieder präsentabel, der Teich an der unteren Dorfstraße, Höhe Grundstück Nummer 3 in Altgeringswalde. Wie Einwohner David Rausch mitteilte, hätten sich Tierschützer, Anwohner und Geringswalder Unternehmen zusammengetan und das Entenhaus in Gewässermitte neu aufgebaut. Denn das hätte in den zurückliegenden Jahren doch arg...
