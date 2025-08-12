Neue Eigenheime in Lunzenau: Wohngebiet am Sonnenhang wächst weiter

Für das Baugebiet „Erich-Weinert-Straße“ in Lunzenau sind zwei neue Grundstücksverkäufe beschlossen worden. Es gibt zudem noch Reservierungen.

In Lunzenau zeichnen sich einige Zuzüge ab, denn das Wohnbaugebiet „Erich-Weinert-Straße“ wird weiter wachsen. Am Montag stimmte der Stadtrat zwei Grundstücksverkäufen in dem auch als „Am Sonnenhang“ bekannten Areal zu. In beiden Fällen sind die Käufer noch in Burgstädt wohnhaft. Eine Parzelle wurde für 73.000 Euro veräußert, das...