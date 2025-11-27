Neue Genüsse in Penig: Die Gaststätte im Kulturhaus öffnet wieder

Nach Jahren der Stille kehrt das gastronomische Leben ins Kultur- und Schützenhaus Penig zurück. Marcus Fuchs, ein erfahrener Eventmanager, setzt auf gutbürgerliche Küche mit internationalem Flair.

Ob Schulfeiern, Faschingsabende oder politischer Aschermittwoch – das Kultur- und Schützenhaus in Penig ist eine beliebte Anlaufstelle für Großveranstaltungen. Während der große und kleine Saal häufig ausgebucht sind, herrschte in der Gaststätte jedoch lange Zeit lang gähnende Leere, sie blieb mehrere Jahre geschlossen. Das hat nun ein...