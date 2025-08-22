Neue Hoffnung für alte Schandflecke: Lunzenau setzt nach Abriss wieder auf Stadtsanierung

Ronny Hofmann wurde in Lunzenau auch als Abriss-Bürgermeister bekannt. Ein Haus verschwindet nun bald, dann stehen die Zeichen auf Sanierung. Was in der Stadt und in Rochsburg alles möglich ist ...

Es sind einige leerstehende Geschäfte und Lokale, die in Lunzenau vor allem Besuchern auffallen: die Fleischerei am Markt, der Bäcker an der Friedensstraße oder die Gaststätte „Muldenschlößchen" an der sanierten Brücke in Richtung Markt. Bürger haben sich oft an den Anblick gewöhnt. „Dennoch liegen auch diese Gebäude im Blickfeld...