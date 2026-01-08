MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am 20. Januar findet die nächste Ideenschmiede im „Raum der Wünsche“ in Rochlitz statt.
Am 20. Januar findet die nächste Ideenschmiede im „Raum der Wünsche“ in Rochlitz statt. Bild: Mario Hösel/Archiv
Am 20. Januar findet die nächste Ideenschmiede im „Raum der Wünsche“ in Rochlitz statt.
Am 20. Januar findet die nächste Ideenschmiede im „Raum der Wünsche“ in Rochlitz statt. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Neue Ideen für die Region: Frauen vernetzen sich in Rochlitz
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Frauenpower trifft auf Ideenschmieden: Frauen aus verschiedenen Berufen kommen im „Raum der Wünsche“ in Rochlitz zusammen. Was erwartet die Teilnehmerinnen?

Der Verein Rochlitzer Muldental ruft Frauen zur Teilnahme an der Austauschrunde „Frauenpower“ auf. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Ideenschmieden“ und richtet sich an Frauen aus verschiedenen Berufsgruppen. Besonders angesprochen sind Gästeführerinnen, Unternehmerinnen, Wirtinnen und Künstlerinnen. „Ziel ist es, den Austausch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.01.2026
4 min.
Starker Strom: AC/DC-Gitarrist Angus Young ist nun im Erzgebirge zu haben
Eigentlich ist Roy Fankhänel Gitarrenbauer. Doch mit großer Leidenschaft entwirft er auch Holzkunstfiguren. In Seiffen gehen seine Entwürfe bereits in Serie.
Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst widmet dem Gitarristen der legendären Hardrocker AC/DC eine eigene Figur. Damit wird eine neue Serie fortgesetzt. Doch wer ist der kreative Kopf dahinter?
Joseph Wenzel
16:25 Uhr
1 min.
E-Bike und Schuhe aus Kellern in Bad Elster gestohlen
In Bad Elster wurde in mehrere Keller eingebrochen.
Diebe drangen in zwei Wohnhäuser ein. Was dazu bekannt ist.
Lutz Kirchner
15:00 Uhr
3 min.
Rochlitzer Marktplatz voller Silvestermüll: ein jährliches Ärgernis
Die Überbleibsel der Silvesternacht auf dem Rochlitzer Markt sind offensichtlich.
Auf dem Rochlitzer Markt türmen sich die Reste der Silvesternacht. Oberbürgermeister Dehne fordert von den Feiernden, ihren Müll wieder mitzunehmen – und macht sich Gedanken über die Kostenverteilung.
Julia Czaja
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
03.01.2026
1 min.
Kein Markttag mehr am Donnerstag in Rochlitz
Dienstags herrscht auf dem Rochlitzer Wochenmarkt reges Treiben, donnerstags meist Flaute.
Mit nur zwei oder drei Händlern war der Donnerstagmarkt in Rochlitz nur noch ein Schatten seiner selbst. Daraus zieht die Stadt nun die Konsequenz.
Alexander Christoph
16:20 Uhr
1 min.
Einbruch im Erzgebirge: Unbekannte plündern Zigarettenautomat und hinterlassen hohen Sachschaden
Der oder die Einbrecher hebelten eine Tür auf.
In einem Gewerbeobjekt im Wolkensteiner Ortsteil Heinzebank entwendeten Einbrecher Bargeld sowie Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro.
Holk Dohle
Mehr Artikel