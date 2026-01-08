Neue Ideen für die Region: Frauen vernetzen sich in Rochlitz

Frauenpower trifft auf Ideenschmieden: Frauen aus verschiedenen Berufen kommen im „Raum der Wünsche“ in Rochlitz zusammen. Was erwartet die Teilnehmerinnen?

Der Verein Rochlitzer Muldental ruft Frauen zur Teilnahme an der Austauschrunde „Frauenpower“ auf. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Ideenschmieden“ und richtet sich an Frauen aus verschiedenen Berufsgruppen. Besonders angesprochen sind Gästeführerinnen, Unternehmerinnen, Wirtinnen und Künstlerinnen. „Ziel ist es, den Austausch... Der Verein Rochlitzer Muldental ruft Frauen zur Teilnahme an der Austauschrunde „Frauenpower“ auf. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Ideenschmieden“ und richtet sich an Frauen aus verschiedenen Berufsgruppen. Besonders angesprochen sind Gästeführerinnen, Unternehmerinnen, Wirtinnen und Künstlerinnen. „Ziel ist es, den Austausch...