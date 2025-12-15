MENÜ
Markus Helbig wird Pfarrer der Kirchgemeinde Rochlitz und Wechselburg.
Markus Helbig wird Pfarrer der Kirchgemeinde Rochlitz und Wechselburg.
Rochlitz
Neuer Pfarrer für Rochlitz: Markus Helbig tritt Amt an
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Ära endet, eine neue beginnt: Rochlitz begrüßt Markus Helbig als neuen Pastor.

Fast anderthalb Jahre stand die Kirchgemeinde Rochlitz-Wechselburg ohne eigenen Pfarrer da. Im Juni 2024 verabschiedete sich Ragnar Quaas mit 63 Jahren und nach elf Dienstjahren in den Ruhestand. Seither war die Pfarrstelle vakant. Am 4. Januar wird sein Nachfolger in sein Amt eingeführt: Markus Helbig. Der 57-Jährige – verheiratet, Vater von...
