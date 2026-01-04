Neuer Rochlitzer Pfarrer Markus Helbig: „Wir sollten uns als Seelsorger verhalten, nicht als Besserwisser“

Markus Helbig ist der neue Pfarrer der Kirchgemeinde Rochlitz-Wechselburg. Am Sonntag war sein Einführungsgottesdienst in der Petrikirche. Welche neuen Ideen bringt der Mann in die Region mit?

Fast anderthalb Jahre stand die Kirchgemeinde ohne eigenen Pfarrer da. Im Juni 2024 hatte sich Ragnar Quaas nach elf Jahren in der Porphyrstadt in den Ruhestand verabschiedet. Nun ist sein Nachfolger im Amt: Markus Helbig. Der 57-Jährige ist verheiratet und Vater von fünf Kindern. Die Region kennt er. Von 2001 bis 2004 war er Pfarrer in...