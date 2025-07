Obst und Blumen in Hülle und Fülle: Felder in Hainichen und Seelitz laden zum Selbstpflücken ein

Kirschen, Aprikosen, Gladiolen und Sonnenblumen: Auf den Feldern von Hainichen und Seelitz gibt es gerade Blumen und Obst in Hülle und Fülle. Wohin lohnt sich ein Abstecher?

Die Erdbeerernte war in diesem Jahr auf den Feldern in Mittelsachsen ausgesprochen gut. Doch kaum ist die Saison der roten Früchtchen vorbei, geht es auf den anderen Feldern der Region schon wieder rund. Nun beginnt nämlich das Selbstpflücken von Sonnenblumen und Gladiolen. Auch Obst kann weiterhin gepflückt werden. In wenigen Tagen bis Wochen...