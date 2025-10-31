Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Lilly Leißner
Bild: Lilly Leißner
Rochlitz
Oldtimerfans aus Sachsen treffen sich im „Amazing Amerika“
Von Lilly Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Peniger Ortsteil ist am Freitag Saisonabschluss gefeiert worden. Doch für die Betreiber des Veranstaltungsgeländes am ehemaligen Bahnhof steht noch ein Termin im Kalender.

Mit dem Oldtimer- und Traktorentreffen am ehemaligen Bahnhof im Peniger Ortsteil Amerika führt Marco Elze (Foto) eine langjährige Tradition fort. Der Besitzer des Bahnhofareals vermietet hier mit seiner Frau Simone unter dem Titel „Amazing Amerika“ Ferienwohnungen und Wohnmobilstellplätze. Für die Oldtimerfreunde war die Veranstaltung am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
17:37 Uhr
3 min.
Video-Schiri kassiert Tore ein: Union gegen Freiburg 0:0
Rani Khedria kann eine Entscheidung von Schiedsrichter Storks nicht verstehen.
Zweimal wird in der Alten Försterei ein Tor bejubelt. Doch beide Treffer zählen nicht. Union Berlin kann damit seine Heimserie gegen den SC Freiburg auch im siebten Bundesliga-Jahr ausbauen.
Arne Richter, dpa
27.07.2025
5 min.
„Made in Amerika“: Fünf Burger-Orte in Mittelsachsen
Ein Burger aus Amerika: Simone Elze serviert am ehemaligen Bahnhof Amerika im Peniger Ortsteil auch den Maryburger, passend zum neuen Namen des Cafés „Fabulous Mary“.
Wer handgemachte Burger mag, hat rund um Mittweida und Rochlitz viel Auswahl. Gutes Fleisch im Brötchen ist gefragt und sorgt auch am Wochenende für Burger-Bewegung. Diese fünf Angebote überzeugen.
Falk Bernhardt
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
22.04.2025
4 min.
Aus „Hermine“ wird „Amazing Amerika“: Bahnhof wird zur Oase für Amerika-Liebhaber - mit Biergarten und Ferienwohnungen
Am Bahnhof Amerika tut sich einiges, der Güterschuppen wird am 1. Mai von Marco und Simone Elze als Café und Biergarten eröffnet.
Im sächsischen Amerika erwacht ein alter Bahnhof zu neuem Leben. Simone und Marco Elze verwandeln ihn in ein Erlebnisziel mit Biergarten und Ferienwohnungen. Die Neueröffnung steht am 1. Mai bevor.
Julia Czaja
17:40 Uhr
3 min.
RB bleibt Bayern-Verfolger - Gladbacher Negativserie endet
War an zwei Toren beteiligt: Yan Diomande
Sieben Siege und ein Remis hat Leipzig seit der heftigen Auftaktpleite in München gesammelt und festigt damit seinen zweiten Platz. Erstmals seit März darf auch Gladbach jubeln.
Mehr Artikel