Oldtimerfans aus Sachsen treffen sich im „Amazing Amerika“

Im Peniger Ortsteil ist am Freitag Saisonabschluss gefeiert worden. Doch für die Betreiber des Veranstaltungsgeländes am ehemaligen Bahnhof steht noch ein Termin im Kalender.

Mit dem Oldtimer- und Traktorentreffen am ehemaligen Bahnhof im Peniger Ortsteil Amerika führt Marco Elze (Foto) eine langjährige Tradition fort. Der Besitzer des Bahnhofareals vermietet hier mit seiner Frau Simone unter dem Titel „Amazing Amerika“ Ferienwohnungen und Wohnmobilstellplätze. Für die Oldtimerfreunde war die Veranstaltung am... Mit dem Oldtimer- und Traktorentreffen am ehemaligen Bahnhof im Peniger Ortsteil Amerika führt Marco Elze (Foto) eine langjährige Tradition fort. Der Besitzer des Bahnhofareals vermietet hier mit seiner Frau Simone unter dem Titel „Amazing Amerika“ Ferienwohnungen und Wohnmobilstellplätze. Für die Oldtimerfreunde war die Veranstaltung am...