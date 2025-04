Papierfabrik Penig: Mitarbeiter stemmen sich gegen Aus

In Penig sorgt die angekündigte Schließung von Deutschlands ältester Papierfabrik für Protest. Die Gewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie ruft für den 1. Mai zu einer Kundgebung vor dem Werkstor auf.

Am 30. Juni endet eine fast 500-jährige Tradition in Penig. Denn an dem Tag soll das Werk des Papierherstellers Felix Schoeller geschlossen werden. Zu dem Datum wird, wie Konzernsprecher Frank Meyer-Niehoff am Mittwoch auf Nachfrage der „Freien Presse“ erklärte, eine Schließung „angestrebt“. Bisher blieb das Unternehmen mit Sitz in...