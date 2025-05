Papierfabrik Penig: Regierungschef Kretschmer muss sich einschalten

Es ist paradox: Trotz angeblich reichlicher Aufträge soll das Werk von Felix Schoeller in Penig geschlossen werden. Am 1. Mai schweigen die Maschinen, doch der Protest vor dem Werkstor ist laut.

Anfangs konnte man den Eindruck haben, das Marktumfeld und die harte Konkurrenz sind schuld an der Schließung des Traditionswerks in Penig. Denn wird die Ware weniger stark nachgefragt, muss weniger produziert werden. Das mag vielleicht auf alle Standorte des Papierherstellers Felix Schoeller zutreffen. Auf das Werk in Penig aber offenbar nicht....