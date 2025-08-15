Parkfreunde Lunzenau: Bereit für das Comeback des großen Parkfestes

Am Samstag kehrt das Parkfest nach Lunzenau zurück. Die Aufregung ist groß, die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Das Zelt steht, die Getränke sind gekauft und für Steaks und Roster ist gesorgt. Im Heinrich-Heine-Park in Lunzenau laufen die Vorbereitungen für das große Fest auf Hochtouren. Schließlich wird hier am Samstag, 16. August, ab 15 Uhr ausgiebig gefeiert. Nach zwölf Jahren holen sich die Lunzenauer ihr Parkfest zurück. Genauer gesagt: die...