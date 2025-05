Penig: 14-jähriges Mädchen wieder da

Das Mädchen verschwand Freitagnachmittag aus der elterlichen Wohnung.

Penig.

Das 14-jährige Mädchen aus Penig, das am 23. Mai als vermisst gemeldet wurde, ist wieder aufgetaucht. „Die Fahndung ist somit beendet“, teilte ein Polizeisprecher an Christi Himmelfahrt mit. Die Jugendliche war am vergangenen Samstag nicht wie vereinbart nach Hause zurückgekehrt. Daraufhin hatten Polizisten bekannte Anlaufstellen der Jugendlichen überprüft sowie Kontaktpersonen und Freunde befragt – doch ohne Erfolg. In der Nacht zu Christi Himmelfahrt waren Polizeibeamte allerdings erfolgreich und entdeckten die Penigerin in Chemnitz. (fp)