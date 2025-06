Penig: Fußgänger auf der A 72 unterwegs

Polizeibeamte mussten einen 42-Jährigen von der A 72 holen. Er wollte auf dem Seitenstreifen nach Chemnitz laufen.

Penig.

Einen Fußgänger mussten Beamte des Chemnitzer Autobahnreviers am Sonntagfrüh von der A 72 holen. Mehrere Zeugen hatten mitgeteilt, dass ein Mann zu Fuß auf dem Seitenstreifen der A 72 unterwegs sei. Die Einsatzkräfte konnten den Beschriebenen wenig später unverletzt zwischen den Anschlussstellen Penig und Niederfrohna ausfindig machen. Auf die Frage, was den 42-Jährigen denn auf die Autobahn führte, antwortete der Mann, dass sein Ziel Chemnitz sei. Die Polizisten brachten ihn mit ihrem Funkstreifenwagen von der Autobahn an einen Chemnitzer Wanderweg. Von dort aus setzte der 42-Jährige seinen Weg zu Fuß fort. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass die Benutzung der Autobahn für Fußgänger verboten ist. (fp)