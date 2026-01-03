Penig: Wildunfall mit Wolf

Zu einem Wildunfall mit einem Wolf ist es am Samstag zwischen 9 und 10 Uhr in Penig gekommen. Das erzählt der Jagdpächter.

Der Wildunfall ereignete sich an der ehemaligen B 95 in Richtung Penig im Ortsteil Langenleuba-Oberhain. „Die Polizei hat mich als zuständigen Jagdpächter hinzugerufen“, sagte Franz Burkhardt-Medicke. Das Tier war mit einem Pkw zusammengeprallt. Nach ersten Angaben gab es keine Verletzten. Das Auto musste aber abgeschleppt werden. „Ich bin... Der Wildunfall ereignete sich an der ehemaligen B 95 in Richtung Penig im Ortsteil Langenleuba-Oberhain. „Die Polizei hat mich als zuständigen Jagdpächter hinzugerufen“, sagte Franz Burkhardt-Medicke. Das Tier war mit einem Pkw zusammengeprallt. Nach ersten Angaben gab es keine Verletzten. Das Auto musste aber abgeschleppt werden. „Ich bin...