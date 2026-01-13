Toter Wolf in Penig und gerissenes Reh in Hainichen – Neue Spuren in Mittelsachsen

Aufnahmen von Fotofallen und Jägerberichte zeigen eine zunehmende Präsenz des Wolfs in der Region. Das Landesamt macht Angaben zum überfahrenen Tier in Penig. Wird der Landkreis nun Wolfsrevier?

Dass er dem Wolf so schnell so nah kommt, war für Franz Burkhardt-Medicke schon eine Überraschung. Am Samstag vor einer Woche wurde der Jagdpächter aus dem Ortsteil Langenleuba-Oberhain von der Polizei zu einem Wildunfall an der ehemaligen B 95 in Penig gerufen. Ein Tier, augenscheinlich ein Wolf, lag nach einem Zusammenprall mit einem Auto am...