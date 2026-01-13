MENÜ
Ist Mittelsachsen nun auch sein Revier? Ein Wolf im Wald, hier allerdings in einem Wildgehege (Symbolfoto).
Ist Mittelsachsen nun auch sein Revier? Ein Wolf im Wald, hier allerdings in einem Wildgehege (Symbolfoto). Bild: Bernd Thissen/dpa/Archiv
Die tote Wölfin am Unfallort bei Penig.
Die tote Wölfin am Unfallort bei Penig. Bild: Franz Burkhardt-Medicke
Die Fotofalle hat zugeschnappt: Eine Wolfssichtung bei Penig.
Die Fotofalle hat zugeschnappt: Eine Wolfssichtung bei Penig. Bild: Franz Burkhardt-Medicke
Am 1. Januar entdeckte der Jäger bei Penig eine Wolfsspur im Schnee.
Am 1. Januar entdeckte der Jäger bei Penig eine Wolfsspur im Schnee. Bild: Franz Burkhardt-Medicke
Ein zweiter Wolf, gesichtet nach dem Unfall bei Penig.
Ein zweiter Wolf, gesichtet nach dem Unfall bei Penig. Bild: Franz Burkhardt-Medicke
Rochlitz
Toter Wolf in Penig und gerissenes Reh in Hainichen – Neue Spuren in Mittelsachsen
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Aufnahmen von Fotofallen und Jägerberichte zeigen eine zunehmende Präsenz des Wolfs in der Region. Das Landesamt macht Angaben zum überfahrenen Tier in Penig. Wird der Landkreis nun Wolfsrevier?

Dass er dem Wolf so schnell so nah kommt, war für Franz Burkhardt-Medicke schon eine Überraschung. Am Samstag vor einer Woche wurde der Jagdpächter aus dem Ortsteil Langenleuba-Oberhain von der Polizei zu einem Wildunfall an der ehemaligen B 95 in Penig gerufen. Ein Tier, augenscheinlich ein Wolf, lag nach einem Zusammenprall mit einem Auto am...
Mehr Artikel