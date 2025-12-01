Pestalozzi-Oberschule Hartha öffnet sich Gästen

Weihnachtsfans kommen in der Pestalozzischule genauso auf ihre Kosten wie Interessierte, die sich mit Lernkonzepten vertraut machen möchten.

Wer sich auf den Zauber der kommenden Adventszeit einstimmen möchte, dürfte im über hundertjährigen Gebäude der Pestalozzischule in Hartha genau richtig sein. Am 5. Dezember verwandeln sich die Klassenräume von Grund- und Oberschule in Weihnachtsstuben. In die Aktion eingebunden ist zudem der Hort. Zugleich nutzt die Bildungseinrichtung den...