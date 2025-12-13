Politiker greift zur Säge: Sachsens Umweltminister spendiert einen Weihnachtsbaum

Rochlitz
Georg-Ludwig von Breitenbuch sägt selbst einen Baum für ein Seniorenheim und erzählt, wer bei ihm zu Hause die Entscheidungen für Weihnachten fällt.
Beim Weihnachtsbaumverkauf des Staatsbetriebs Sachsenforst am Samstag im mittelsächsischen Waldgebiet Fröhne bei Geringswalde hat auch Georg-Ludwig von Breitenbuch zugeschlagen. Der Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft sägte dort selbst einen großen Baum ab. Diesen spendete er dem Altenpflegeheim in Schweikershain. Die Chefin Peggy...
