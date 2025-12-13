MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Georg-Ludwig von Breitenbuch fällte am Samstag bei Geringswalde einen Weihnachtsbaum.
Georg-Ludwig von Breitenbuch fällte am Samstag bei Geringswalde einen Weihnachtsbaum. Bild: Falk Bernhardt
Georg-Ludwig von Breitenbuch fällte am Samstag bei Geringswalde einen Weihnachtsbaum.
Georg-Ludwig von Breitenbuch fällte am Samstag bei Geringswalde einen Weihnachtsbaum. Bild: Falk Bernhardt
Rochlitz
Politiker greift zur Säge: Sachsens Umweltminister spendiert einen Weihnachtsbaum
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Georg-Ludwig von Breitenbuch sägt selbst einen Baum für ein Seniorenheim und erzählt, wer bei ihm zu Hause die Entscheidungen für Weihnachten fällt.

Beim Weihnachtsbaumverkauf des Staatsbetriebs Sachsenforst am Samstag im mittelsächsischen Waldgebiet Fröhne bei Geringswalde hat auch Georg-Ludwig von Breitenbuch zugeschlagen. Der Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft sägte dort selbst einen großen Baum ab. Diesen spendete er dem Altenpflegeheim in Schweikershain. Die Chefin Peggy...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
2 min.
Sachsens Landwirtschaftsminister kommt ins Vogtland: „Ich möchte wissen, wo die Säge klemmt“
Sachsens Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch.
CDU-Minister Georg-Ludwig von Breitenbuch tourt am 27. Oktober durch den Landkreis. Dabei möchte er auch mit Bürgern ins Gespräch kommen.
Sabine Schott
12:03 Uhr
4 min.
Linken-Demo und Bergparade: Was Besucher heute in Schwarzenberg beachten müssen
Update
Antifa-Demonstranten sind mit einem „Bullenhass“-Banner in der Stadt unterwegs.
Eine Demonstration – und das in einer Kleinstadt wie Schwarzenberg, in der vier Stunden später eine Bergparade mit Tausenden Besuchern stattfinden wird. Die Polizei gibt Empfehlungen.
Antje Flath und Mike Baldauf
12.12.2025
3 min.
Paul Potts singt in Zwickau vor halbleerem Saal
Paul Potts bot in Zwickau einen Mix aus klassischer und moderner Musik.
Auf seiner Wintertournee hat der britische Tenor ein Konzert in der „Neuen Welt“ gegeben. Die Resonanz blieb überschaubar, doch die anwesenden Zuhörer waren begeistert.
Ralf Wendland
04.11.2025
1 min.
Chemnitz: Wie denkt der Umweltminister über Nachhaltigkeit?
Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU) ist der Umweltminister von Sachsen.
Der sächsische Staatsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch kommt in die Stadt. Er ist Landwirt und sagt: „Gegen den Menschen geht es nicht“.
Denise Märkisch
15:34 Uhr
2 min.
4:0 im Wildpark: Paderborn verschärft KSC-Krise
Sichtlich frustriert: Karlsruhes Cheftrainer Christian Eichner.
Eine turbulente Woche endet für die Karlsruher mit dem nächsten heftigen Tiefschlag. Der SCP ist auch dank Doppeltorschütze Laurin Curda vorerst Zweiter. Bei den Badenern fliegen zwei Profis vom Feld.
15:37 Uhr
3 min.
Kein Sieger beim Elfmeterfestival in Magdeburg
Zum 60. Vereinsgeburtstag wurde im gesamten Stadion gefeiert
Der 1. FC Magdeburg verpasst gegen Kiel einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller. Trotz Führung müssen sich die Elbestädter im Jubiläumsspiel mit einem 3:3-Unentschieden begnügen.
Malte Zander, dpa
Mehr Artikel