Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Goldene Tempel in Kyoto gehört zu den Top-Sehenswürdigkeiten in Japan.
Der Goldene Tempel in Kyoto gehört zu den Top-Sehenswürdigkeiten in Japan. Bild: Jan Leißner
Der Goldene Tempel in Kyoto gehört zu den Top-Sehenswürdigkeiten in Japan.
Der Goldene Tempel in Kyoto gehört zu den Top-Sehenswürdigkeiten in Japan. Bild: Jan Leißner
Rochlitz
Porzellanmaler berichtet in Lunzenau von Japan-Reise
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Erlebniskneipe „Zum Prellbock“ wird am Freitagabend bei einem Vortrag die Magie lebendig, die das Land der aufgehenden Sonne ausstrahlt. Der Referent ist bereits mit einer Ausstellung in Lunzenau gewesen.

In der Lunzenauer Erlebniskneipe „Zum Prellbock“ werden die Gäste am Freitagabend ins Land der aufgehenden Sonne entführt. Bei seinem Vortrag berichtet Lutz Richter aus Radebeul über eine Reise nach Japan. Mit seiner Frau Gundi war er unter anderem in Tokyo, Osaka und Kyoto. Sie sahen den Fuji und badende Affen und sind mit dem stets...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.10.2025
6 min.
Supermarkt in Lunzenau gibt auf - Fleischerei Sacher orientiert sich neu
Rosmarie Jahn kauft regelmäßig in Sachers Supermarkt in Lunzenau ein. Sie bedauert das Aus für den Laden.
Ein weiterer Laden am Lunzenauer Markt schließt - aber wann? Lebensmittel gibt es dann nicht mehr im Zentrum, oder sind Automaten die Lösung? Der Fleischer sieht seine Zukunft in einer anderen Stadt.
Falk Bernhardt
16:17 Uhr
2 min.
Kontra K entthront Taylor Swift
Der deutsche Rapper Kontra K (Maximilian Diehn) hat Taylor Swift von Platz eins in den Album-Charts vertreiben können. (Archivbild)
Rosenstolz-Sängerin Anna R ist posthum in den Charts, Kontra K gelingt sein neuntes Nummer-eins-Album und bei den Singles kann Taylor Swifts "Ophelia" die Spitzenposition verteidigen.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16:22 Uhr
5 min.
Polen: Auslieferung eines Nord-Stream-Verdächtigen abgelehnt
Ein von Deutschland per Haftbefehl gesuchter Verdächtiger wird von Polen nicht ausgeliefert. (Archivbild)
2022 wurden die Gas-Pipelines in der Ostsee schwer beschädigt. Seit Ende September sitzt ein mutmaßlicher Beteiligter in Polen in U-Haft. Zum Prozess in Deutschland kommt es vorerst nicht.
Alexander Welscher, dpa
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
13.07.2025
3 min.
Kulturgenuss in Lunzenau: Humorvolle Filme und tiefgründige Cartoons
Matthias Lehmann organisiert im Lunzenauer Prellbock verschiedene Veranstaltungen.
Französische Komödien und Leipziger Cartoons begeistern die Lunzenauer: Ulrike Wodner fasziniert im Prellbock mit ihrer Ausstellung „Perlhühner & Schweinehunde“. Schwarzer Humor inklusive.
Julia Czaja
Mehr Artikel