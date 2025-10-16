Porzellanmaler berichtet in Lunzenau von Japan-Reise

Rochlitz
In der Erlebniskneipe „Zum Prellbock“ wird am Freitagabend bei einem Vortrag die Magie lebendig, die das Land der aufgehenden Sonne ausstrahlt. Der Referent ist bereits mit einer Ausstellung in Lunzenau gewesen.
In der Lunzenauer Erlebniskneipe „Zum Prellbock“ werden die Gäste am Freitagabend ins Land der aufgehenden Sonne entführt. Bei seinem Vortrag berichtet Lutz Richter aus Radebeul über eine Reise nach Japan. Mit seiner Frau Gundi war er unter anderem in Tokyo, Osaka und Kyoto. Sie sahen den Fuji und badende Affen und sind mit dem stets...
